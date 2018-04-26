В Киеве в пятницу перекроют часть Набережного шоссе
В Киеве на Набережном шоссе 27 апреля закроют движение автотранспорта в направлении станции метро "Днепр". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
Фото: facebook.com
"С 23:00 27.04.2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро "Днепр" будет закрыто. Движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению", - говорится в сообщении.
Напомним, что в прошлом году ремонтные работы проводились на Набережном шоссе на участке от моста "Метро" до Почтовой площади.
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