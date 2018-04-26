Главы МИД стран-членов НАТО на встрече в пятницу могут обсудить стремление Украины вступить в Альянс.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет РИА "Новости".

"Украина тоже высказывалась о стремлении к членству в альянсе. Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос", — сообщил он журналистам.

Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит оказывать практическую поддержку Украине, так как она важный партнер Альянса.

"Для НАТО важно продолжать оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", — сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО - заявление МИД.

Также мы писали, что в НАТО назвали 4 шага для Украины на пути вступления в Альянс.