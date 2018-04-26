Украинцы больше всего не доверяют Арсению Яценюку, Петру Порошенко и Олегу Тягнибоку. Они возглавили тройку политиков, которым меньше всего доверяют в Украине.

Респондентов просили ответить на вопрос, насколько они не доверяют политикам.

Пятерка политиков, о которых большинство опрошенных высказались, как "совсем не доверяю", выглядит следующим образом:

Арсения Яценюк - 72% совсем не доверяют и еще 14% скорее не доверяют. В целом 86% опрошенных не доверяют.

Петр Порошенко - 66% совсем не доверяют и еще 16% скорее не доверяют. В целом 82% опрошенных не доверяют.

Олег Тягнибок - 62% совсем не доверяют и еще 16% скорее не доверяют. В целом 78% опрошенных не доверяют.

Олег Ляшко - 59% совсем не доверяют и еще 16% скорее не доверяют. В целом 75% опрошенных не доверяют.

Юлия Тимошенко - 58% совсем не доверяют и еще 16% скорее не доверяют. В целом 74% опрошенных не доверяют.

Довольно высокий рейтинг недоверия даже у "новых лиц" в политике.

Так, Святославу Вакарчуку совсем не доверяют 33% и еще 14% скорее не доверяют. В целом 47% опрошенных не доверяют.

Владимир Зеленский - 37% совсем не доверяют и еще 13% скорее не доверяют. В целом 50% опрошенных не доверяют.

Об этом говорят результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Фото: ratinggroup.ua

Опрос был проведен 10-22 апреля методом личного формализованного интервьюирования 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1.5%.

Напомним, что также, по результатам этого опроса, почти 70% украинцев ждут от нового президента прекращения войны на Донбассе.

Как сообщала "Страна", опрос КМИС показал, что половина украинцев против запрета российских телеканалов, фильмов и соцсетей.