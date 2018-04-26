Российская певица Анжелика Варум больше не будет исполнять песню "Зимняя вишня", поскольку у многих она вызывает ассоциацию с трагическим пожаром в одноименном торговом центре в Кемерово. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на супруга исполнительницы Леонида Агутина.

По его словам, решение об отказе от песни Варум приняла самостоятельно.

"Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль", - сказал Агутин.

При этом звездная пара не исключает, что когда-нибудь песня перестанет ассоциироваться с трагедией в Кемерово. Однако, по словам музыканта, "сейчас это вообще не представляется возможным".

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел масштабный пожар, в результате которого погибли 64 человека.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в России назвали причину жуткого пожара в ТЦ Кемерово.