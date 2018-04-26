Украинцы хотят окончания войны на востоке, их почти не интересует защита украинского языка. А от нового президента они ждут возрождения промышленности, медицины, борьбы с коррупцией и повышения соцстандартов.

И, судя по всему, Петра Порошенко в качестве такого президента украинцы не видят.

Такие данные содержатся в исследовании социологической группы "Рейтинг" за апрель. Социологи опросили шесть тысяч украинцев из разных регионов страны.

"Страна" приводит главные факты из этого исследования.

Чего мы ждем от президента

Если взглянуть на ожидания украинцев от нового лидера нации, то можно увидеть картину, совершенно противоположную тому, что делает нынешний президент.

Львиная доля опрошенных - 67% - ждут прекращения военных действий на востоке Украины. Второе главное требование - победа над коррупцией (57%). После нее идет возрождение промышленности, повышение качества медицины и социальных стандартов. Эти требования разделяют от 38 до 21% опрошенных.

Такие ожидания от власти - плохой сигнал для "партии войны" в украинской политике.

Тем более, что только 6% опрошенных считают, что будущий президент должен в первую очередь заниматься вопросами укрепления обороноспособности страны. А ведь именно на этом Петр Порошенко строит свой имидж сегодня (в иных сферах успехи не столь очевидны).

Также эта цифра говорит о том, что украинцы не опасаются вторжения извне - раз не считают укрепление армии первоочередной задачей.

Интересно, что вторая генеральная линия украинской власти - повальная украинизация - вызывает сочуствие еще у меньшего количества народа. Только 3% считает, что новый президент обязан в первую очередь защищать государственный язык и культуру.

Яценюк и Порошенко - короли антирейтинга

Лидером антирейтинга политиков стал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Несмотря на то, что он ушел с поста премьера еще в 2016 году, ему по-прежнему не доверяет 86% опрошенных.

Ему в затылок дышит Петр Порошенко 82 процентами антирейтинга. Таким образом, главы двух правящих украинских партий стали своеобразными "королями" народных антипатий.

Третий по негативному восприятию - лидер ВО Свобода Олег Тягнибок - ему не доверяет 78% респондентов. Четвертый - глава Радикальной партии Олег Ляшко (75%). И одинаково недоверия у премьера Владимира Гройсмана и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - по 74%.

У Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, которые с недавних пор рассматриваются как "новые лица" в гипотетической предвыборной гонке, тоже есть свой антирейтинг. Причем немалый. Исполнителю главной роли в "Слуге народа" не доверяет 50% опрошенных, а певцу - 47%.

Относительно низкий рейтинг недоверия у главы фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко - 55%. Для сравнения, у его коллеги по парламенту Юлии Тимошенко, которая также, как и Бойко, не занимает никаких государственных должностей и так же возглавляет фракцию, антирейтинг выше на два десятка процентов.

Кто станет президентом

По данным "Рейтинга", если бы выборы президента прошли в ближайшие дни, то голоса распределились бы в пользу Юлии Тимошенко.

Второе и третье место поделили бы Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. Вакарчук и Зеленский заняли бы четвертое и пятое места. И лишь на 6-м месте следом за ними "приютился" действующий президент Петр Порошенко.

Арсений Яценюк со своим 1% находится в самом конце списка.

Здесь обращает на себя внимание несколько моментов.

Во-первых, впервые за последние годы президент Порошенко не только выбыл из претендентов на второй тур, но и занял аж шестое место. Что достаточно плачевно характеризует его предвыборные перспективы. Похожая ситуация была у президента Ющенко накануне выборов 2010 года.

Во-вторых, это первый рейтинг в котором замеряли одновременно и Зеленского, и Вакарчука. Результат они показали примерно одинаковый и довольно не низкий (выше чем у Порошенко), но и, вопреки многим прогнозам, не запредельно высокий. Впереди них по-прежнему традиционные политики - Тимошенко, Гриценко и Бойко. Это означает, что и Вакарчуку, и Зеленскому, придется воевать за каждый процент, вкладывать крупные средства в собственную пиар-кампанию. Готовы ли они идти на выборы так по-серьезному - вопрос.

В-третьих, заметно падение лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича, который по данным этого исследования опустился на 8 место, хотя ранее стабильно находился в первой пятерке. Возможно, причиной этого послужило появление в рейтинге Зеленского (как уже писала "Страна" он может отобрать голоса у "За життя" как схожий "телевизионный" персонаж), а возможно из-за скандалов, которые сопровождают Рабиновича в последнее время. Речь идет о возбуждении против него уголовных дел касательно нарушений в декларации и незаконного обогащения.

Примерно похожим образом выглядит список партий, за которые бы проголосовали украинцы. Более 9% среди всех респондентов набирает "Батькивщина", более 6% - Оппозиционный блок, за ним следует "Слуга народа" Зеленского сразу проходит 5-процентный барьер.

Наконец, еще один тренд. Ради стабильности и порядка украинцы готовы пойти на ограничение своих прав и свобод. Причем в 2018 году количество считающих так возросло.