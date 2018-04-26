Новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на ЧАЭС в четверг.

Запись вступления Порошенко выложила пресс-служба на его странице в Facebook.

"На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента… Завершаются работы по монтажу оборудования и систем", - сказал глава государства.

Видео: facebook.com

Новый безопасный конфайнмент (от английского confinement – ограничение, изоляция) – крупнейший из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций-укрытий на ЧАЭС. НБК призван на сто лет решить проблему радиационной безопасности вокруг разрушенного реактора.

Ранее "Страна" сообщала, что введение в эксплуатацию конфайнмента на ЧАЭС перенесли на конец осени.

Также депутаты изменили план снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.