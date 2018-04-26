После президентских выборов в Украине 67% граждан ожидают от нового главы государства прекращения военных действий на Востоке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Кроме того, 57% украинцев ждут от нового президента усиления борьбы с коррупцией, о чем неоднократно напоминают Украине международные партнеры. 38% опрошенных ожидают шагов направленных на возрождение промышленности в Украине, 22 и 21% соответственно надеются на улучшение медицинских и социальных услуг.

16% полагают, что новый президент должен снизить влияние олигархов на политику, 11% ждут шагов по возрождению аграрного сектора, 7% опрошенных считают, что новый глава государства будет стимулировать развитие бизнеса.

Стоит отметить, что те сферы на которых сейчас активно пиарятся политики меньше всего интересуют украинцев в реальной жизни. Так, всего 6% заинтересованы в укреплении обороноспособности страны и только 3% респондентов ждут от президента защиты украинского языка и культуры.

Опрос был проведен 10-22 апреля методом личного формализованного интервьюирования 6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1.5%.

Как сообщала "Страна", международные правозащитники "Репортеры без границ" увидели улучшение ситуации со свободой слова в Украине вопреки вопиющим случаям цензуры, нападениям на журналистов и резонансным убийствам работников медиа.

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