Окружной адмиснуд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина Украины об увольнении Сергея Бочковского, которого подозревают в крупном хищении, с должности главы ГосЧС Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг, 26 апреля, своим решением суд восстановил бывшего главного спасателя в должности с 25 марта 2015 года.

Напомним, что экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого обвиняют в хищении 6,5 млн грн.

Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконном выделении резервных денег на госзакупки и непрозрачные тендеры.

Также, их обвиняют в вымогательстве от 30 до 50 тысяч гривен ежемесячно от руководителей территориальных подразделений ГосЧС.

Сами обвиняемые категорически отрицают свою виновность и неоднократно заявляли о том, что готовы пройти тест на детекторе лжи.

Как сообщала "Страна", Бочковский и Стоецкий проходят процедуру возвращения на службу.