НАБУ объявило "пидозру" СБУшнику Карамушке, пойманному на взятке
Прокуратура в среду, 25 апреля объявила о подозрении СБУшнику Александру Карамушке, задержанному на взятке, и его сообщнику.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Карамушке инкриминируют получение неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Также сообщено о подозрении и посреднику в передаче средств. Этому лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
В сообщении НАБУ отмечается, что следствие располагает доказательствами того, что сотрудник СБУ получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным способом. "Детективы НАБУ убеждены, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине через заключение фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ", - отмечают в НАБУ.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В пресс-службе Соломенского суда "Стране" уточнили, что по состоянию на 13:00 ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам дела к ним еще не поступало.
Ранее "Страна" сообщала, что за агента Катерину ответил. Что стоит за задержанием майора СБУ Карамушки детективами НАБУ.
Также появились подробности задержания киевского СБУшника, который шантажировал иностранцев-нелегалов.