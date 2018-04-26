Прокуратура в среду, 25 апреля объявила о подозрении СБУшнику Александру Карамушке, задержанному на взятке, и его сообщнику.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Карамушке инкриминируют получение неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о подозрении и посреднику в передаче средств. Этому лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

В сообщении НАБУ отмечается, что следствие располагает доказательствами того, что сотрудник СБУ получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным способом. "Детективы НАБУ убеждены, что подозреваемый владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине через заключение фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ", - отмечают в НАБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В пресс-службе Соломенского суда "Стране" уточнили, что по состоянию на 13:00 ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам дела к ним еще не поступало.

Ранее "Страна" сообщала, что за агента Катерину ответил. Что стоит за задержанием майора СБУ Карамушки детективами НАБУ.

Также появились подробности задержания киевского СБУшника, который шантажировал иностранцев-нелегалов.