В среду 57 влиятельных американских конгрессменов обратились к Госдепу США с письмом, в котором выражают беспокойство в связи с ростом антисемитизма - искажения Холокоста в Европе, в особенности в Польше и Украине.

Обращение опубликовано на сайте члена Палаты представителей Ро Ханна.

Так, Госдеп США попросили призвать правительства Польши и Украины прекратить искажать данные о Холокосте, почитать нацистских коллаборантов, а вместо этого заняться расследованием антисемистских преступлений.

Авторы письма выразили уверенность, что Соединенные Штаты должны настойчиво требовать отмены соответствующих законов - в Польше о национальной памяти, а в Украине - о признании армий ОУН-УПА, УНР и ЗУНР борцами за независимость.

"В этом году Варшава приняла закон, который делает уголовным преступлением упоминание о том, что Польша участвовала в Холокосте. Закон, который был правильно раскритикован Государственным департаментом правительства Израиля и другими, сопровождался всплеском антисемитской риторики", - говорится в обращении.

Сенаторы подчеркивают, что принятие в Украине закона о героизации ОУН-УПА не вызвало резонанса в мире, в том числе и в США.

"Закон Украины от 2015 года пошел еще дальше, героизируя нацистских коллаборантов и объявив уголовным преступлением отрицание их "героизма". ... Организации и лица, превозносимые Украиной, включают в себя нацистских коллаборантов Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию. Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941- 45 годах", - утверждают конгрессмены.

В своем обращение конгрессмены также отметили, что фестиваль в память о "гауптмане Шухевиче" проходил 30 июня–2 июля – в дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром, что вызывает у них особое беспокойство:

"Особенно тревожно, что большая часть нацистского прославления в Украине поддерживается государством. Например, кампанию про УПА 2017 года, проводимая Украинским институтом национальной памяти; переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича Киевским городским советом. И Львов в 2017 году, где состоялся "ШухевичФест" в годовщину Львовских погромов 1941 года, во время которых было убито 4 тыс. евреев", - отмечено в сообщении.

Также сенаторы обращают внимание на ряд мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА.

"Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста в Украине сопровождается и другими формами антисемитизма. Как указало израильское Министерство по делам диаспоры в своем ежегодном отчете по антисемитизму, "отбеливание" этих украинских героев совпало с увеличением случаев антисемитизма по всей Украине", - подчеркнули в письме.

Отмечается, что члены Конгресса США поддерживают Польшу и Украину в строительстве демократических государств, однако "рост антисемитизма и отрицание прошлого поставит в тупик демократические преобразования в этих странах и помешает Польше и Украине стать свободными и открытыми обществами для всех своих граждан, евреев и не-евреев".

Госдеп США призвали описать действия, которые ведомство предпринимает в работе с Польшей, Украиной и другими странами региона по борьбе с ростом антисемитизма, отрицанием и искажением Холокоста.

Кроме того, конгрессмены просят назначить Специального посланника по мониторингу и противодействию антисемитизму, а также предоставить его офису все необходимое для работы.

Конгрессмен Ро Ханна сейчас представляет Калифорнийский 17-й округ Конгресса, расположенный в Силиконовой долине. Однако родился сам демократ в Филадельфии, а его родители были панджабскими иммигрантами в США из Индии.

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