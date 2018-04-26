Спикер Нацсобрания Армении Ара Баблоян заявил, что парламент страны соберется для выборов нового премьера 1 мая.

Об этом сообщается на сайте Нацсобрания.

"Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая в 12.00 на специальном заседании парламента", - говорится в заявлении.

Ранее Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении.

13 апреля в Ереване и других городах Армении начались многотысячные митинги против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Напомним, что в армянской оппозиции заявили, что у них нет "ни капли" антироссийских настроений.

Как сообщала "Страна", оппозиционная фракция "Елк" выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна.