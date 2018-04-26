Пьяный житель села в Кировоградской области зарезал демобилизованного участника АТО.

Об этом сообщает CBN со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла в селе Кирово Долинского района. Демобилизованный боец ​​АТО Сергей Совченко возвращался домой, когда из своего двора на улицу выскочил его пьяный односельчанин с ножом в руке. Мужчина ударил АТОшника в шею. Спасти жизнь Совченко не удалось.

Сергей Совченко в 2014 - 2015 годах служил в 55 артиллерийской бригаде. Вернувшись с войны, занимался арендой пруда. У него осталась дочь-подросток.

В секторе информации ГУ Национальной полиции в области факт умышленного убийства подтвердили, не называя при этом фамилии погибшего.

По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание. Вытащив нож из шеи убитого, злоумышленник попытался сжечь орудие убийства в печи. Правоохранители изъяли нож со следами термического воздействия и одежду со следами вещества бурого цвета.

Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

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