Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на заседание 3-4 мая по делу о госизмене.

Объявление об этом опубликовано в газете "Урядовый курьер" 26 апреля.

Дополнительно суд предложил экс-президенту, если дальнейшее участие в суде защитников адвокатского объединения Aver Lex невозможно, выбрать себе другого защитника.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.

Фото: ukurier.gov.ua

Напомним, что суд завершил рассмотрение дела Януковича и внезапно перешел к дебатам. В знак протеста защитники Януковича покинула зал заседаний.

Как сообщала "Страна", позже Янукович заявил о незаконности перехода суда к дебатам.