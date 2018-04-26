ВНО-2018 на русском языке будут сдавать более 12 тысяч абитуриентов
В этом году на внешнем независимом оценивании (ВНО) русский язык для предметов, где есть право выбора языка, выбрали примерно 4% человек. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, передает "Интерфакс-Украина".
Так, 12155 человек собираются сдавать тесты по математике на основной сессии внешнего независимого оценивания.
"Количество участников ВНО, которые выбирают украинский язык, выше. Всего 95,8% тестов, состоящих из тех предметов, где есть право выбора языка, состоят исключительно на украинском языке", - сообщил Карандий.
По его словам, наибольшее количество желающих сдавать тестирование на русском зафиксировано в Донецкой области - около 20%, в Луганской области - около 16%, и около 12% по Одесской и Запорожской областях. Во всей других областях этот показатель составляет менее 10%.
Кроме того, в Закарпатской и Черновицкой областях все желающие могли выбрать венгерский или румынский язык для тестирования. Вместе с тем, ни одно лицо не выбрало для тестирования крымскотатарский язык.
Ранее "Страна" сообщала, сколько выпускников школ зарегистрировались для прохождения ВНО в 2018 году.
Также Порошенко сказал грекам, что изучение украинского языка защитит их от дискриминации