В этом году на внешнем независимом оценивании (ВНО) русский язык для предметов, где есть право выбора языка, выбрали примерно 4% человек. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, передает "Интерфакс-Украина".

Так, 12155 человек собираются сдавать тесты по математике на основной сессии внешнего независимого оценивания.

"Количество участников ВНО, которые выбирают украинский язык, выше. Всего 95,8% тестов, состоящих из тех предметов, где есть право выбора языка, состоят исключительно на украинском языке", - сообщил Карандий.

По его словам, наибольшее количество желающих сдавать тестирование на русском зафиксировано в Донецкой области - около 20%, в Луганской области - около 16%, и около 12% по Одесской и Запорожской областях. Во всей других областях этот показатель составляет менее 10%.

Кроме того, в Закарпатской и Черновицкой областях все желающие могли выбрать венгерский или румынский язык для тестирования. Вместе с тем, ни одно лицо не выбрало для тестирования крымскотатарский язык.

Ранее "Страна" сообщала, сколько выпускников школ зарегистрировались для прохождения ВНО в 2018 году.

Также Порошенко сказал грекам, что изучение украинского языка защитит их от дискриминации