В ночь на 26 апреля в Киеве побит очередной температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

Столбик термометра не опустился ниже +16, что на 2,3 градуса выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрирован в 1956 году.

Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3 градуса и соответствует минимальной температуре 17 июля.

Напомним, что 24 марта в Киев пришла метеорологическая весна. Об этом сообщала Центральная геофизическая лаборатория им. Бориса Срезневского.

Как сообщала "Страна", в мае в Украине ожидается преимущественно сухая погода, которая будет чередоваться с кратковременными дождями. А в конце мая страну накроет волна жары. Такой прогноз дают отечественные и зарубежные синоптики.