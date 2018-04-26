Задержанный в Украине бывший высокопоставленный полицейский из Чехии Людек Вокал был выпущен на свободу под залог.

Об этом сообщает Чешское радио.

Он подозревается властями в незаконном применении технических средств слежения, использование которых в Украине запрещено.

25 апреля решением суда подозреваемый был выпущен под залог в размере приблизительно 4500 евро.

"Чех, находящийся под подозрением, в течение двух месяцев не должен покидать Украину и являться для проведения следственных действий. У него был собственный адвокат, обеспечить которого помогло наше посольство", - сообщила пресс-секретарь МИД Чехословакии Ирина Валентова.

Судебное заседание было открытым, переводчик был предоставлен судом.

Напомним, что в Украине 23 апреля задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности Людека Вокала и чешского дипломата. Чешского дипломата почти сразу отпустили после проверки его документов.

Сообщается, что Генеральная инспекция органов общественной безопасности Чехии разыскивала Вокала в связи с подозрениями о его служебной деятельности под руководством тогдашнего главы Управления Роберта Шляхты.

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