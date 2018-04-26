По случаю Дня Киева и финальных матчей Лиги Чемпионов для гостей и жителей Киева в выходные дни организуют бесплатные экскурсии по городу. Об этом сообщает ТурИнфо.Киев.

Поучаствовать в экскурсиях можно в период с 28 апреля по 27 мая.

Экскурсоводами будут лучшие студенты географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Обзорные и тематические экскурсии будут проводиться по главным историческим местам столицы. На украинском и русском языках.

Маршруты стартуют от туристическо-информационных центров TourInfoKyiv, расположенных по адресам: улица Владимирская, 24 (Софийская площадь), площадь Контрактовая, 4 (метро Контрактовая площадь) улица Мазепы, 1 (метро Арсенальная). Продолжительность экскурсий - 1 час 20 минут.

Расписание экскурсий:

28, 29, 30 апреля

1, 6, 12, 13, 19, 20, 27 мая

Начало: 11:00, 15:00

Для того, чтобы присоединиться к экскурсии необходима обязательная регистрация в пунктах TourInfo или в электронном виде.

Тематика экскурсий:

"Достопримечательности Печерска":

Памятник работникам завода «Арсенал», Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины, Мариинский дворец, Верховная Рада Украины, Мариинский парк, Кабинет Министров Украины.

"Прогулка Липками":

Памятник работникам завода «Арсенал», Усадьбы Лучицких, Закса, Полякова, Мариинский дворец, Верховная Рада Украины, Мариинский парк.

"Достопримечательности Подола»:

Памятник Григорию Сковороде, Контрактовый дом, Староакадемический корпус НУКМА Памятник Петру Сагайдачному, Контрактовая площадь: фонтан «Самсон», Гостиный двор.

"Церкви и соборы Подола":

Церковь Николая Притиска, Церковь Богородицы Пирогощей, Флоровский монастырь, Храм Николая Доброго.

"Достопримечательности Шевченковского района":

Софиевский собор, Михайловский собор, Памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2017 годах, Министерство иностранных дел.

"Киев - мать городов русских":

Софийский собор, Памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, остатки Десятинной церкви, остатки дворца княгини Ольги.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве откроют фан-зону Евровидения-2018, где на большом экране будут транслировать из столицы Португалии прямые эфиры полуфиналов и финала песенного конкурса.

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