В Киеве целый месяц будут водить бесплатные экскурсии по городу
По случаю Дня Киева и финальных матчей Лиги Чемпионов для гостей и жителей Киева в выходные дни организуют бесплатные экскурсии по городу. Об этом сообщает ТурИнфо.Киев.
Поучаствовать в экскурсиях можно в период с 28 апреля по 27 мая.
Экскурсоводами будут лучшие студенты географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Обзорные и тематические экскурсии будут проводиться по главным историческим местам столицы. На украинском и русском языках.
Маршруты стартуют от туристическо-информационных центров TourInfoKyiv, расположенных по адресам: улица Владимирская, 24 (Софийская площадь), площадь Контрактовая, 4 (метро Контрактовая площадь) улица Мазепы, 1 (метро Арсенальная). Продолжительность экскурсий - 1 час 20 минут.
Расписание экскурсий:
28, 29, 30 апреля
1, 6, 12, 13, 19, 20, 27 мая
Начало: 11:00, 15:00
Для того, чтобы присоединиться к экскурсии необходима обязательная регистрация в пунктах TourInfo или в электронном виде.
Тематика экскурсий:
"Достопримечательности Печерска":
Памятник работникам завода «Арсенал», Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины, Мариинский дворец, Верховная Рада Украины, Мариинский парк, Кабинет Министров Украины.
"Прогулка Липками":
Памятник работникам завода «Арсенал», Усадьбы Лучицких, Закса, Полякова, Мариинский дворец, Верховная Рада Украины, Мариинский парк.
"Достопримечательности Подола»:
Памятник Григорию Сковороде, Контрактовый дом, Староакадемический корпус НУКМА Памятник Петру Сагайдачному, Контрактовая площадь: фонтан «Самсон», Гостиный двор.
"Церкви и соборы Подола":
Церковь Николая Притиска, Церковь Богородицы Пирогощей, Флоровский монастырь, Храм Николая Доброго.
"Достопримечательности Шевченковского района":
Софиевский собор, Михайловский собор, Памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2017 годах, Министерство иностранных дел.
"Киев - мать городов русских":
Софийский собор, Памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, остатки Десятинной церкви, остатки дворца княгини Ольги.
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