В обсуждениях "дорожной карты" имплементации Минских соглашений сохраняются базовые разногласия с Россией и согласованного текста до сих пор нет.

Об этом сообщил посол Германии в Украине Эрнст Райхель в совместном интервью с послом Франции Изабель Дюмон агентству "Интерфакс-Украина".

"Дискуссии по проекту "дорожной карты" показали, что есть базовые разногласия, в частности, относительно последовательности действий. ...Обсуждаем ли мы их в рамках проекта "дорожной карты" или нет - оказалось, что противоречия остаются, поэтому согласованного текста "дорожной карты" нет", - сказал Райхель.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп США призвал Россию установить реальное перемирие на Донбассе.

Также Кремль заявил о возобновлении контактов с лидерами Франции и Германии, несмотря на паузу в "нормандской четверке".