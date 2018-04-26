Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая собиралась приехать в Крым во время предвыборной кампании, но ее занесли на сайт "Миротворец", все же собирается посетить аннексированный полуостров.

Об этом сообщает Крым Информ.

По данным источника СМИ, 28 апреля Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге в Алуште. На полуостров телеведущая собирается приехать через территорию Украины.

"Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", – сообщил собеседник Крыминформа.

Информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции, сообщения о визите транслируют крымские радиостанции. Основная тема форума: "Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки". Спикерами мероприятия также станут бизнесмены Александр Лебедев и Михаил Кучмент. Собчак заявлена на конференции в качестве специального гостя. Участие в конференции для простых предпринимателей платное – от 25 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Климкин назвал политической шизофренией желание Собчак приехать агитировать в Крым.

Как сообщала "Страна", после этого Ксения Собчак заявила, что украинские власти воспрепятствовали "единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет".