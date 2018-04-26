В Украине запретили ряд медицинских препаратов, в том числе популярное лекарство от кашля "Амброксол", произведенные харьковскими фармацевтами для Узбекистана, но украденные по дороге.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В документе говорится, что в стране запретили оборот незарегистрированных препаратов, которые изготовили на украинском фармацевтическом предприятии "Лекхим-Харьков" для рынка Узбекистана. Вместе с "Амброксолом" в черный список попали и другие лекарства, среди которых "Дексаметазон", "Нитроглицерин", "Супрастилин", "Трисептол" и "Цефтриаксон".

Известно, что такие меры по отношению препаратам приняли из-за исчезновения автомобиля с лекарствами.

В связи с этой новостью все предприятия, которые занимаются применением и реализацией лекарств, обязали проверить, нет ли на их складах указанных медикаментов. Все препараты должны быть изъяты и утилизированы.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретили популярный антибиотик.

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