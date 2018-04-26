25 апреля в Киеве умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский. Об этом сообщает "Медианяня".

Фото: Lifeactor.ru

С 1992 года он служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов".

В 2017 году номинировался на "Золотую Дзигу" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав", сыграл также центральную роль в предстоящем украинском релизе "Тайный дневник Симона Петлюры".

Как сообщала "Страна", музыкант Владимир Пресняков-старший госпитализирован в одну из московских клиник после инфаркта

Также мы писали, что 21 апреля, в Москве ушла из жизни народная артистка России Нина Дорошина, известная своей главной ролью в культовом фильме "Любовь и голуби". Ей было 84 года.