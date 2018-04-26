В пятницу, 27 апреля северокорейский диктатор Ким Чен Ын станет первым за 65 лет главой КНДР, который ступит на территорию Южной Кореи. Во время визита на демаркационную линию между странами он вместе с президентом южных соседей Мун Чжэ Ином посадит дерево. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Делегация из девяти северокорейских топ-чиновников во главе с Ким Чен Ыном встретится с руководителями Южной Кореи в 03:30 по киевскому времени. После этого они вместе отправятся в южную часть нежилой деревни Пханмунджом, где на 04:30 запланировано начало переговоров - в основном, о сворачивании ядерно-ракетной программы тоталитарного режима на Севере.

Это будет лишь третий межгосударственный саммит со времени фактического окончания Корейской войны 1950-53 годов. Юридически эта война не окончена - между странами действует лишь соглашение о перемирии.

Для церемонии посадки дерева выбрали 65-летнюю сосну - в честь окончания давно прошедшей войны. В процессе будут использовать почву и поливочную воду как с Юга, так и Севера. На мемориальном камне рядом с деревом будут выбиты имена Ина и Ына, а также надпись "Вырастим мир и процветание". Идея о совместной акции принадлежит южанам.

После переговоров главы государств выступят на совместном брифинге.

Ранее "Страна" писала о том, что президент США планирует в скором времени провести встречус северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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