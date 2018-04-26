Сегодня, 26 апреля силовики задержали директора Государственного специализированного лесозащитного предприятия "Киевлесозащита" за взятку в 15 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Руководитель лесозащитного предприятия требовал деньги от владельца земельного участка, который расположен на территории Обуховского района Киевской области, за помощь в занижении размера возмещения в связи с вырубкой деревьев на этом участке. Он пообещал владельцу снизить сумму начисления за срубленные деревья со 120 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Чиновник был задержан правоохранителями во время получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрания меры пресечения.

Должность директора "Киевлесозащита", как указано на сайте Госагентства лесных ресурсов, занимает Сергей Солоха.

Ранее "Страна" сообщала, что заммэра Луцка с двумя чиновниками задержали за взятку в 17 000 долларов.

Также появились подробности задержания киевского СБУшника, который шантажировал иностранцев-нелегалов.