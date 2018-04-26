Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обвинил Министерство внутренних дел Украины в провокациях и массовой установке прослушивающих устройств в кабинетах закарпатских чиновников.

"Вместо того, чтобы бороться с преступностью, "экономическое" подразделение МВД, которое подчиняется напрямую Киеву, занимается откровенными провокациями. В марте и апреле на Закарпатье были обнаружены неоднократные факты установления подслушивающих устройств в кабинеты различных структур, в том числе контролирующих. Речь только о тех случаях, которые стали известны широкой публике. "Жучки" устанавливались неофициально, то есть незаконно, и их цель - не борьба с криминалитетом, а шантаж с целью заработка", - написал Москаль на своем сайте.

Губернатор напомнил, что Закарпатский облсовет уже принял соответствующее обращение к главе МВД Арсену Авакову с призывом направить в регион представителей центрального аппарата министерства и проверить факты незаконной прослушки, которые создают "атмосферу шпиономании".

"Неофициально закупленную в Китае спецаппаратуру так называемые правоохранители устанавливают грубо и непрофессионально, в результате это становится известно широкой публике. Реакции со стороны МВД на обращение областного совета пока нет, поэтому подобные провокации будут продолжаться и дальше. Из достоверных источников стало известно, что в области готовится очередная "акция" - приедет съемочная группа одного из центральных телеканалов, которая отснимет заказной сюжет о злоупотреблениях в нескольких отраслях (речь прежде всего о лесном хозяйстве). И на основании этого сюжета будет открыто очередное уголовное производство против членов "организованной преступной группировки… Как бывшему оперативнику, мне грустно наблюдать за деградацией правоохранительной системы", - посетовал Москаль.

Ранее "Страна" писала о том, что Москаль запретил балаклавы во время массовых мероприятий в Закарпатской области.

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