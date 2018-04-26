Горсовет Днепра утвердил кодекс поведения чиновников. Теперь им нельзя ругаться в соцсетях, пьянствовать на людях и носить слишком короткие юбки.

Об этом передает Depo.Днепр, ссылаясь на принятое 25 апреля решение горсовета "Об утверждении Кодекса поведения".

В кодексе поведения указывается, что работники горсовета Днепра должны быть честными, работать в интересах территориальной общины, быть вежливыми при общении с людьми и неуклонно придерживаться общепризнанных этических норм. Работникам запрещается появляться на рабочем месте и в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии.

Также работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, Кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ.

Также, работники горсовета должны одеваться опрятно, в одежду, которая соответствует общепринятым нормам приличия.

Работники, непосредственно работающих х людьми, должны одеваться в официально-деловом стиле. Женщинам разрешены костюмы классического кроя, состоящие из жакета и юбки до середины колена (на 5 см выше или ниже колена), брюки прямые или брючные костюмы, классические блузы и рубашки, зарыты платья. Разрешено надевать одежду разнообразных оттенков всех цветов, но не более трех цветов и двух типов рисунков в деловом ансамбле.

Женщинам не рекомендуется надевать одежду с глубоким декольте, узкие и короткие юбки и юбки с глубокими разрезами, прозрачные платья и блузы.

Мужчинам разрешается надевать костюм и рубашку спокойных тонов. Работники постоянно работают с гражданами, должны носить бейдж с именем и должностью.

Кроме того, по словам мэра города Филатова, чиновникам будет запрещено писать посты в соседях, находясь в пьяном виде.

"Пора заканчивать эту вакханалию, когда, например, в соцсетях пишут в возбужденном состоянии. За хамство, пьянство и не совсем товарный внешний вид чиновники должны увольняться", - сказал Филатов.

Любопытно, что его самого неоднократно уличали в грубости в соцсетях.

Также Филатов однажды назвал женщину "еб@ной овцой".