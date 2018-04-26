Первую в мире линию скоростного вакуумного поезда Hyperloop планируют запустить в 2020 году. Ее построят в ОАЭ. Ожидается, что эта линия свяжет аэропорт Аль-Мактум и объекты World Expo 2020. Об этом сообщает pragmatika.media.

Линия протяженностью 10 километров станет первым этапом развития транспортной сети нового поколения между Эмиратами и Саудовской Аравией.

Детище Илона Маска, Hyperloop, будет перемещать людей и товары с беспрецедентной скоростью (до 1200 км/ч) в капсулах, летящих по вакуумным трубам.

В 2013 году Маск разрешил использовать инновационную разработку Hyperloop любой компании мира, которая будет продвигать проект и разрабатывать технологии для его создания. HyperloopTT была первой компанией, созданной для практического внедрения инновации.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции начали строить тоннель для Hyperloop Илона Маска.

Также мы сообщали, что Омелян проведел заседание по строительству Hyperloop в Днепре.