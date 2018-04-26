В Парке славы в Киеве на постаменте Вечного огня, который вандалы заливали цементом, установлен национальный флаг Украины и флаг "Всеукраинского союза ветеранов АТО".

Об этом сообщила пользователь Facebook Ольга Карауш.

"Меня поразил факт, что в Киеве в Парке Славы у обелиска Неизвестному Солдату у Вечного Огня были воткнуты два флага: государственный и ветеранов АТО. Ну, как минимум, с государственными стягами так не поступают", - написала она и высказала пожелание, что полиция разберется в этом.

Фото: facebook.com

Напомним, что полиция разыскивала вандалов, заливших Вечный огонь цементом, по камерам видеонаблюдения.

Как сообщала "Страна", в "Киевгазе" заявили, что возле мемориала Вечной Славы в Киеве, где вандалы залили цементом Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата, выставили охрану. Экс-советник главы МВД Арсена Авакова и руководитель Всеукраинского союза ветеранов АТО Илья Кива говорит, что караул для охраны вечного огня выставил не "Киевгаз", а ветераны АТО.