С начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство по меньшей мере 554 военных.

Об этом заявил военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"За время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР по состоянию на 01.04.2018)", — написал он.

Военный прокурор добавил, что в 2018 году в бюджете предусмотрели выделение 109 миллионов гривен на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников боевых действий и их обеспечение санаторно-курортным лечением, По его словам, такие мероприятия не выполняются из-за отсутствия нормативных документов и из-за нехватки специалистов — их чуть более 300, по данным прокурора.

"Военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников боевых действий в Украине в 2018 году не осуществляются вообще, поскольку Министерство социальной политики Украины до сих пор то ли не смогло, то ли не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников боевых действий просто невозможно!", — объяснил Матиос.

"Вот и имеем, что деньги на счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях", — подытожил военный прокурор.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

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