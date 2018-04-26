В Тернополе на днях внезапно умер полугодовалый ребенок. Трагедия произошла 23 апреля. В тот же день шестимесячной девочке сделали прививку от дифтерии. Об этом сообщается в сюжете телеканала ИНТВ.

Тернопольские медики утверждают, что смерть ребенка и прививка не связаны между собой.

25 апреля по решению суда была проведена судебно-медицинская экспертиза. Окончательные причина смерти малышки будет установлена в результате исследований, которые могут длится несколько недель.

Напомним, что в Сумской области болгарскую вакцину БЦЖ признали не виновной в смерти младенца.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней.

Также мы сообщали, что на Закарпатье от кори умер ребенок, чьи родители отказались от прививки.