В Тернополе на днях внезапно умер полугодовалый ребенок. Трагедия произошла 23 апреля. В тот же день шестимесячной девочке сделали прививку от дифтерии. Об этом сообщается в сюжете телеканала ИНТВ.  

Тернопольские медики утверждают, что смерть ребенка и прививка не связаны между собой. 

25 апреля по решению суда была проведена судебно-медицинская экспертиза. Окончательные причина смерти малышки будет установлена в результате исследований, которые могут длится несколько недель.  

Напомним, что в Сумской области болгарскую вакцину БЦЖ признали не виновной в смерти младенца.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала, как часто надо вводить вакцины от известных болезней.

Также мы сообщали, что на Закарпатье от кори умер ребенок, чьи родители отказались от прививки.

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