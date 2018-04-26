В ночь на 26 апреля во Львове неизвестные повредили два отделения "Форвард Банка".

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Начальник львовского отделения №1 "Форвард Банка" на ул. Валовой Андрей Тымкив рассказал, что неизвестные разбили окна в двух отделениях банка на ул. Владимира Великого, 34 и в центре города на ул. Валовой, 15.

В отделении на ул Валовой злоумышленники вошли в зону 24 и разлили масло. При этом возгорание не было.

"Поджога не было. Это скорее попытка навредить", - рассказал Андрей Тымкив.

Оба отделения работают, полиция выясняет обстоятельства.

Фото: zaxid.net

Напомним, что 3 апреля ннеизвестный устроил взрыв в отделении финучреждения Райффайзен Банк Аваль на Троещине в Киеве.

Как сообщала "Страна", в банке в Тернополе обнаружили пропажу 10 млн гривен.