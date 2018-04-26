В Киеве в районе Борщаговки поздно вечером 25 апреля произошли ограбление, погоня, стрельба и драка из-за пакета с едой.

Об этом сообщается на канале dtp.kiev.ua в Telegram.

По словам потерпевшего по имени Николай, вечером, около 23:00, он возвращался домой из продуктового магазина. Подойдя к дому, мужчина вспомнил о том, что у него нет с собой ключей от квартиры. Поэтому он поставил пакет с продуктами на землю, а сам начал звонить жене, чтобы попросить ее сбросить ему ключи в окно.

Фото: t.me/dtpkievua

В этот момент мимо проходили два человека. Один из них схватил пакет, и они оба начали убегать. Николай был не готов к тому, чтобы так просто расстаться с продуктами, поэтому он погнался за грабителями и догнал того из них, который схватил пакет. Второй из грабитель не стал помогать своему сообщнику, а, не останавливаясь, побежал дальше.

Фото: t.me/dtpkievua

Тем временем, между злоумышленником и ограбленным мужчиной завязалась драка. Грабитель вытащил пистолет и выстрелил два раза, но ловкий Николай смог увернуться и выбить оружие из рук преступника. После этого он повалил вора на землю и избил. Жена ограбленного, наблюдавшая за происходящим через окно, вызвала полицию.

Приехавшая на место происшествия скорая помощь, помогла мужчине, который стал жертвой воров. Ему разбили нос. А вот нападавшего пришлось госпитализировать с травмами головы. Второй вор сбежал с места происшествия и его сейчас разыскивает полиция. На место к правоохранителям прибыло подкрепление, а также СОГ. Последние нашли у подъезда пистолет и нож грабителя.

Ранее "Страна" сообщала, что опытные гастролеры-барсеточники орудуют в Киеве по новой схеме.

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