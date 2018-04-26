В Германии отменили музыкальную премию Echo после скандала, который разгорелся из-за вручения статуэтки дуэту рэперов, которые упоминают в текстах узников концлагерей и Холокост.

Об этом сообщается на сайте премии Echo.

"Мы не хотим, чтобы эта музыкальная премия воспринималась как платформа для антисемитизма, пренебрежения к женщинам, гомофобии или жестокого обращения. Уже невозможно исправить то, что произошло на вручении Echo этого года, но будет сделано все, чтобы такая ошибка больше никогда не повторилась" , - говорится в заявлении.

Многие немецкие музыканты после скандала возвращают статуэтки премии, которые они получили ранее.

Как уточняет ВВС, дуэт Kollegah получил награду в номинации "лучший хип-хоп альбом".

В одном из треков дуэта есть такие строки: "Мое тело более рельефное, чем у заключенных Освенцима". В другом месте есть такие слова: "Я творю еще один Холокост, с "Молотовым" иду".

Фото: google.com.ua

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