Сотрудники Госдепартамента США вошли на территорию резиденции российского генерального консульства в Сиэтле после того, как российские дипломаты покинули здание 24 апреля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

"Чиновники Госдепа прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы убедиться, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его согласно своих обязанностей. Никакого "вторжения", просто жесткий законный ответ на продление Россией ее вызывающего поведения", — написала она.

Фото: twitter.com

Российское посольство обвинило власти США в грубом нарушении конвенции о дипломатических отношениях. В Москве возмутились такими действиями Вашингтона и пообещали принять ответные меры.

"Поспешите увидеть: американская власть начала захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook, распространив видео.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Вашингтоне начался обыск российской торговой миссии.

Также в Москве у посольства США забрали парковку "из-за острой нехватки мест".