После того, как цена на нефть Brent превысила $75 впервые с 2014 года, она продолжает удерживать рекордную стоимость и утром 26 апреля торгуется на уровне $74,50 за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8 утра подорожала на $0,50 по сравнению со вчерашним днем - до $74,50 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,39 - до $68,44 за баррель.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему нефть бьет ценовые рекорды и как это повлияет на Украину.