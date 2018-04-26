Джордж Мартин, американский писатель-фантаст и сценарист, снова отложил выход новой книги из серии эпических фэнтези-романов "Песнь льда и пламени".

Об этом он написал в своем блоге.

"Нет, зима не приходит... по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветра зимы", — написал Мартин.

"Ветер зимы" — шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года.

Напомним, что серия "Песнь льда и пламени" известна как литературный первоисточник для сериала "Игра престолов". Восьмой, последний сезон "Игры престолов", выйдет в 2019 году. Ранее в HBO объяснили, почему финал сериала не вернется раньше 2019 года. По словам старшего вице-президента канала Франчески Орси, в финале картины погибнет много персонажей.

Ранее "Страна" сообщала, что Джордж Мартин пообещал выпустить продолжение книги "Игры престолов" в 2017 году.

Также искусственный интеллект пишет за Мартина "Песнь Льда и Пламени".