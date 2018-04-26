В Армении продолжаются акции протеста, несмотря на беспрецедентный шаг власти - добровольную отставку премьера Сержа Саргсяна. Из-за которого в Ереване и вспыхнула революция несколько дней назад.

Однако Саргсян ушел, а протестующие остались. Они не удовлетворились капитуляцией своего главного политического оппонента. И теперь требуют себе всю полноту власти в стране.

Но правящие партии, видимо, не готовы делиться креслами под давлением улицы - на это нет и правовых оснований. В парламенте больше половины голосов у Республиканской партии. Поэтому лидеры оппозиции заявили о том, что "революция продолжается".

Все это происходит при внешне отстраненной позиции главного союзника Армении - России. Пока все выглядит так, будто Москва не опасается утраты своих позиций в Ереване, кто бы ни пришел к власти. При этом в США уже завуалированно поддержали армянскую оппозицию. Хотя последняя уже отдельно заявила, что у нее нет никаких антироссийских мотивов.

"Страна" разбиралась, что происходит в Армении сейчас.

Ультиматум оппозиции

Сегодня в полдень оппозиция обещает начать новые акции протеста. Лидер революционеров Никол Пашинян вчера, 25 апреля, призвал своих сторонников вернуться на улицы - после того, как и.о. премьера Карен Карапетян отказался "передать власть".

Эта передача выглядит как досрочные выборы парламента. А пока идут эти выборы и подготовка к ним - правительство должен возглавить "кандидат от народа", а не представитель правящей республиканской партии.

"На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы", - заявил Пашинян.

Позже он заявил, что и сам готов занять этот ответственный пост. Его в этом уже поддержала часть парламентский партий - правда, голосов Пашиняну пока не хватает. Видимо, этот недостаток попытаются исправить уличным давлением на депутатов.

В числе намеченных на 26 апреля акций - снова блокирование дорог и мостов. Для этого в Ереван приедут 80 грузовиков, которые остановят движение на улицах. Всем водителям оппозиционеры предписали в 12:05 остановить движение и не двигаться в течение 20 минут.

А в 19 часов на площади Республики состоится митинг.

На арену выходит Гагик

Тем временем в армянском парламенте, который является главным источником власти (он избирает премьера, который является первым руководителем страны), продолжаются брожения и шатания, хотя внешне власть пытается демонстрировать единство.

Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян призвал оппозицию не разрушать государство и не склонять полицию на чью-то сторону. А и.о. премьера Карен Карапетян говорит, что выступает за внеочередные парламентские выборы - но против назначения главой правительства "кандидата от народа".

"Если избранником народа является он, то пусть идет на выборы. Сегодня Конституция не запрещает их фракции в НС представить своего кандидата, и если они победят, то так пусть и будет. Но мы не можем создать субъективные секторы, что я являюсь избранником народа, избранником того или иного сектора", - заявил Карапетян, который собирался в среду встретиться с Пашиняном, но переговоры были отменены.

Политики, ранее входившие в правящую коалицию, начинают переобуваться на ходу и делают ставку на протестное движение.

Так, вчера о поддержке протестного движения объявили две партии: "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и "Дашнакцутюн".

Последняя также сообщила, что выходит из правящей коалиции.

Впрочем, Республиканская партия сама по себе имеет большинство в парламенте и без всякой коалиции. И, теоретически, она может избрать премьер-министром Карапетяна. Тем более, что вокруг него призывает сплотить экс-президент, экс-премьер и реальный лидер "республиканцев" Серж Саргсян.

"На депутатов от Республиканской партии отрезвляюще действует украинский пример Партии Регионов, которая фактически после Майдана сдалась на милость победителям и превратилась в ничто, а ее лидеры сейчас в бегах", - говорит источник в парламенте.

Впрочем, даже если под давлением улицы у "республиканцев" произойдет раскол и они не смогут утвердить Карапетяна, не факт, что премьером станет Никол Пашинян.

Дело в том, что о переходе в оппозицию объявила вторая по величине сила в парламенте - именной блок предпринимателя Гагика Царукяна (недоброжелатели дали ему кличку "Тупой Гагик", что, однако не мешает Царукяну делать успехи и в бизнесе и в политике). До недавних пор это была умеренная оппозиция, в целом лояльная Саргсяну, но после отставки последнего Гагик решил сыграть в свою игру. В частности, к оппозиции присоединился близкий к нему министр молодежи и спорта Грач Ростомян.

Причем Царукян и его партия куда более влиятельны в стране, чем "Елк" Пашиняна. Уже сейчас Гагик дал команду своим сторонникам участвовать в акциях протеста, пытаясь перетянуть на себя контроль над улицей.

А его однопартийцы уже заявили, они видят именно Царукяна, а не Пашиняна новым премьером страны.

Таким образом ситуация становится все более запутанной и шансы на то, что лидер "Елка" сможет стать премьером до выборов, мягко говоря, далеко не однозначны.

Майдан и Россия

Интересно, что Россия со всех площадок заявляет, что конфликт в Ереване - это внутреннее дело самой Армении. Но с лидером оппозиции ее дипломаты тем не менее встретились.

Пашинян и другой оппозиционный депутат - Арарат Мирзоян, а также пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян провели вчера встречу с представителями посольства России в Армении.

"Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами", — говорится в сообщении российского посольства.

По мнению дипломатов РФ, ситуация должна быть разрешена "исключительно в рамках конституционного поля". Таким образом россияне дали понять, что против перехода армянских протестов в "горячую" фазу. Но спокойно относятся к самому факту таких протестов.

В ответ Пашинян заявил, что в акциях протеста нет "ни капли" антироссийских мотивов.

Аналитики считают, что при любом политическом раскладе, Армении пока некуда деваться от геополитического зонтика России, который обеспечивать безопасность армянскому государству, находящемуся в очень сложном окружении. Поэтому в Москве излучают спокойствие.

"Кто бы ни пришел к власти в Армении и как бы он себя ни вел, деваться Армении, в общем, некуда. Единственным дееспособным гарантом безопасности страны, находящейся в глубоко враждебном окружении, является Россия. И ни Евросоюз, ни НАТО, ни Соединенные Штаты никогда в жизни тех обязательств, которые берет на себя Россия, брать не будут", - заявил в интервью "Би-би-си" Федор Лукьянов, редактор издания "Россия в глобальной политике".

С ним согласен Том де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace. Он говорит, что протесты в Армении - не против обеспечиваемой Россией безопасности. "Хотя, конечно, против российских экономических монополий", - считает де Ваал.

Правда, сам Пашинян в свое время критиковал формат участия Армении в Евразийской экономическом союзе, охарактеризовав отношения Москвы и Еревана как "взаимоотношения говорящего и слушающего". Но неизвестно - насколько эта позиция для него принципиально или она была просто озвучена в пылу полемики с властями.

В целом пока обозреватели полагают, что разрыва Армении и России пока не произойдет из-за карабахского конфликта, в котором Москва - главный посредник, поскольку поддерживает ровные отношения и с Азербайджаном. И приводят пример Киргизии, которая даже после местного майдана и крена в сторону США "никуда не делась" от России.

И все же тревожные звоночки для Москвы уже начали поступать. Так, Армения решила не ехать на одно из заседаний "российского НАТО" - ОДКБ. Объяснили это ситуацией в стране.

"Накануне заседания мы получили телеграмму из Республики Армения, в которой говорится, что в связи с обстановкой в Ереване участие делегации Армении на проводимом в Алматы 21 заседании КСБНМ ОДКБ не представляется возможным", - заявили в организации.

Позиция США

Пока лидеры оппозиции встречались с россиянами, армянские власти встретились с дипломатами из США. Но здесь не обошлось без казуса. Армянские чиновники перекрутили слова американского посла, который с их слов заявил, что премьера нельзя избирать на улице.

Так, на сайте главы правительства Армении вчера появился пресс-релиз о встрече и.о. премьера Карена Карапетяна с послом США в республике Ричардом Миллзом.

В нем были такие слова:

"Я понимаю, что демонстрации, проявления гражданского неповиновения являются нарушением закона и правительство должно максимально обеспечивать общественный порядок и безопасность. Я уверен, что укрепление демократии не может состояться при выборах премьер-министра на улице во время митинга", - "сказал" Миллз.

Позже пресс-служба посольства США заявила, что в сообщении правительства слова, приписываемые Миллзу, были переведены неправильно.

"Как ранее сообщало посольство США, право на мирные собрания и свободное волеизъявление народа Армении обеспечивается Конституцией. Мы уверены, что эти права должны уважаться, а формирование нового правительства должно состояться в результате добросовестных переговоров", - отмечается в сообщении посольства.

Таким образом в США недвусмысленно дали понять: новое правительство в Армении нужно формировать только путем переговоров с улицей. Это выглядит как поддержка американцами протестных настроений.

Правда, источник в армянском парламенте говорит, что геополитического переворота трудно будет ожидать даже в случае прихода к власти Пашиняна.

"Главный вопрос для Армении это безопасность, - говорит источник. - Сейчас ее гарантирует Россия. И нам в Ереване удивительно читать аналитику из Украины и России, что якобы американцы хотят устроить у нас переворот, чтобы здесь построить военную базу и вытеснить Россию из Закавказья, закрепится на границе с Ираном. Если в Вашингтоне и есть такие планы, то это дело долгих лет. А Армения не может допустить провала в своей системе безопасности даже на год иначе практически неизбежна война в Карабахе. Поэтому при любой власти с Россией Ереван будет сотрудничать по военным вопросам. Хотя, может быть, будут определенные подвижки по сотрудничеству в рамках ЕвразЭС. Но опять же без переговоров с Москвой это не решить".