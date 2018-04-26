Полиция столицы нашла и задержала мужчину, который 6 марта смертельно ранил ножом бизнесмена во дворе на улице Лютеранской.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В одном из дворов по ул. Лютеранской на Печерске неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой", – отмечает ведомство.



Следователи Национальной полиции смогли установить личность злоумышленника и задержать его.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Им оказался 42-летний местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности", – отмечает прокуратура.

"Во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи", – установили следователи.

Задержанному уже сообщили о подозрении совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК (умышленное тяжелое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция составила фоторобот преступников, зарезавших мужчину в центре Киева.

Также полиция показала видео, как убийцы главы "Укрспирта" взорвали авто бизнесмена.