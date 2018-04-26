В Киеве с утра в четверг образовался затор по улице Грушеского. Об этом сообщает паблик "Киев. Оперативный" в Facebook.

"На улице Грушевского, возле #ВРУ, затор, который образовался в следствии прорыва трубы. Лучше объехать", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", 24 апреля в Соломенском районе Киева прорвало магистральную трубу отопления и затопило часть улицы. Посреди улицы начал бить пятиметровый гейзер. Из-за сильного напора куски асфальта и тротуарной плитики разлетались на припаркованные автомобили и повредили несколько иномарок.

Также сообщалось, что в Днепровском районе столицы, по улице Николая Кибальчича, где совсем недавно закончилась стройка, на парковке машина провалилась под асфальт.