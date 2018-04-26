После того, как Путин по телефону обсудил ситуацию в Ереване с президентом Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян заявил, что Россия пообещала, что не будет вмешиваться в политический кризис в этой стране.

Об этом сообщает РБК.

После встречи с российским послом в Армении Иваном Волынкиным лидер оппозиции отметил, что встреча в российском посольстве в Ереване состоялась по его инициативе.

По его словам, Россия обещала не вмешиваться в события в Армении. А сам он заверил российского посла, в акциях протеста нет ни капли антироссийских настроений.

"Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история. Я хочу четко констатировать - и об этом шла речь во время встречи с послом - что у этого движения нет вообще никакого геополитического контекста", - уточнил оппозиционер.

И добавил, что не намерен прекращать протесты, пока он не будет утвержден временным премьер-министром до проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 13 апреля в Ереване и других городах Армении начались многотысячные митинги против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Оппозиция Армении потребовала "безоговорочной капитуляции" правящей партии.

Как сообщала "Страна", оппозиционная фракция "Елк" выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна.