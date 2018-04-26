За нарушение правил, которыми должны руководствоваться участники образовательного процесса, в которые входит плагиат украинских ученым могут лишать звания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Кабмин усилил ответственность за нарушение академической добродетели при получении ученого звания. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 25 апреля 2018 года.

"Мы должны развивать культуру академической добродетели в нашем академической среде, усиливать ответственность за нарушение академической добродетели. Именно поэтому в порядке было отдельно уточнено, что в случае несоблюдения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добродетели, аттестационная коллегия МОН отменяет решение ученого совета и отказывает в выдаче государственного документа о присвоении ученого звания№, - говорится в сообщении министерства.

В порядке теперь прописано, что в случае выявления МОН плагиата лицо, которому присвоено ученое звание, может быть лишено такого звания путем утверждения аттестационной коллегией.

Напомним, что Арсений Яценюк стал плагиатором года из-за своей диссертации после того, как в Украине назвали лауреатов антипремии "Академічна негідність -2017".

Как сообщала "Страна", львовского писателя, обвинившего Булгакова и Пушкина в плагиате, самого уличили в этом грехе.