В Национальном медицинском университете имени Богомольца заявили, что суд восстановил Екатерину Амосову на посту ректора.

Пресс-служба медицинского универститета представила постановление Печерского районного суда Киева .

Решение суда от 23 апреля требует удовлетворить заявление Амосовой "о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскания заработка за время вынужденного прогула".

Фото: nmu.ua

Напомним, 20 февраля одновременно во всех медицинских учреждениях Украины было начато обязательное тестирование будущих врачей-стоматологов. Студенты НМУ им. Богомольца сдать экзамен не смогли. Руководство вуза пояснило, что представители Центра тестирования при Министерстве здравоохранения не явились на экзамен. За срыв лицензионного экзамена Минздрав временно отстранил от исполнения обязанностей ректора Екатерину Амосову, а также создало комиссию для изучения ситуации.

В ответ на это студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку.

Суд восстановил Амосову в должности, обучение разблокировали. А Минздрав подал апелляцию и 6 марта Минздрав вновь отстранил ректора медуниверситета Богомольца.

Ранее"Страна" разбиралась, почему на самом деле отстранили ректора медицинского университета Амосову.