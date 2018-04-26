В четверг, 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС, в Киеве пройдет концерт ZonaНатхнення, где выступят группа ONUKA и автор рок-версии гимна Украины Никита Рубченко.

Об этом сообщает Информатор.

Сегодня в Украине впервые покажут фильм-постсимфонию "Арка", снятый в зоне отчуждения.

Музыкальной основой фильма стали звуки Арки и других уникальных объектов зоны.

"В градирне и Арке оказалась невероятная акустика, вот почему мы и использовали для записи эти объекты - акустические отражения потрясающей громкости и длины. Никто не говорит, что это акустика хорошая, она скорее интересна", - рассказал музыкант Никита Рубченко.

Съемки фильма проходили во время надвижения конфайнмента на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 2016 году. За полтора года фильм "Арка" получил на международных фестивалях Европы, Америки и Азии пять наград.

Концерт ZonaНатхнення начнется в 19:00 на Почтовой площади.

Напомним, что в этом году ЧАЭС открыла для туристов официальные платные экскурсии.

Как сообщала "Страна", введение в эксплуатацию конфайнмента на ЧАЭС перенесли на конец осени.