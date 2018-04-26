На автостраде канадского города Калгари малому пассажирскому самолету пришлось совершить аварийную посадку из-за технических трудностей.

Об этом сообщает CBC News.

Самолет и не долетел до аэропорта Калгари несколько километров, когда во время подлета у него отказал один из двигателей.

На борту находились пять пассажиров пилот. Ни один из них не пострадал.

Инцидент произошел рано утром, поэтому на автостраде не было автомобилей. При этом при посадке самолет задел крылом уличный фонарь.

С проезжей части самолет убрали с помощью специального подъемного крана.

Эксперты выясняют точные причины аварии.

Напомним, что ранее появилось видео падения легкомоторного самолета в России.

Как сообщала "Страна", ранее вертолет с дочкой президента США совершил аварийную посадку в Вашингтоне.