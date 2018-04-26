В пятницу, 27 апреля, у военно-демаркационной линии в пятницу, перед началом межкорейского саммита, встретятся лидеры КНДР и Южной Кореи.

Об этом сообщают РИА Новости.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит лидера КНДР Ким Чен Ына в 9:30 (3:30 по киевскому времени. Это подтвердил глава президентской администрации Лим Чжон Сок. Он уточнил, что два лидера встретятся в зоне совместной охраны в павильоне "Дом мира".

Начало самой встречи запланировано на 10.30 (4:30 по Киеву).

Ожидается, что по итогам исторического саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вместе посадят дерево, которое будет символизировать мир и процветание Корейского полуострова. Главы двух государства также примут участие в прощальной церемонии, в ходе которой вместе посмотрят видео, которое будет проецироваться на фасад "Дома мира" и расскажет о прошлом, настоящем и будущем Корейского полуострова.

Напомним, что КНДР согласилась на инспекцию ядерных полигонов со стороны США.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын заявил о прекращении испытания ядерного оружия.