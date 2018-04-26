Министр внутренних дел Арсен Аваков осудил разгром лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, которой произошел 21 апреля. Инцидент с участниками организации С14 он назвал средневековым варварством.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство. Оно не подходит современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам.

Нацполиция не разделяет граждан по этническому признаку, когда следит за публичным порядком и борется с преступностью", - заявил министр 25 апреля и добавил, что события в лесопарковой зоне на Лысой горе в Киеве 21 апреля будут расследованы полицией, виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Главное управление Нацполиции в Киеве зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 "Хулиганство" и ч.1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

В первые дни после разгрома полиция заявила, что не будет расследовать уничтожение националистами лагеря ромов на Лысой горе, поскольку "никто не писал заявлений".

Также глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а мусор, который они оставили и это был субботник.