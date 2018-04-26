В четверг, 26 апреля, синоптики обещают дожди на западе Украины. При этом днем местами воздух прогреется до +24…+28.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе обещают дожди, кроме Волынской и Ровенской областей. Днем +15…+23.

На севере днем +19…+22

В центре осадки возможны в Винницкой и Полтавской областях. Днем +21…+24.

На востоке днем +22…+27. В Харьковской области может пройти дождь.

На юге днем +19…+28.

В Киеве 26 апреля дневная температура составит +20…+22.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 по 30 апреля.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.