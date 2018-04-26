Синоптики обещают дожди на западе и до 28 тепла на юге
В четверг, 26 апреля, синоптики обещают дожди на западе Украины. При этом днем местами воздух прогреется до +24…+28.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе обещают дожди, кроме Волынской и Ровенской областей. Днем +15…+23.
На севере днем +19…+22
В центре осадки возможны в Винницкой и Полтавской областях. Днем +21…+24.
На востоке днем +22…+27. В Харьковской области может пройти дождь.
На юге днем +19…+28.
В Киеве 26 апреля дневная температура составит +20…+22.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 по 30 апреля.
Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.
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