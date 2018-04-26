Ученый совет при Министерстве образования и науки РФ заявил о перебоях в работе ряда сервисов, необходимых для работы российских ученых, в том числе международных баз данных и научных библиотек.

"В последние несколько дней возникли серьезные перебои с работой ряда сайтов и служб, крайне важных для научной работы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета.

Среди сервисов, стабильная работа которых была нарушена, перечислены, в том числе, издательство научных журналов по физике Американского института физики (aip.org), библиотека научного издательства Elsevier, онлайн-ресурс для работы с библиографиями в научных статьях Mendeley, два ресурса компании Google - Google Scholar и Google Docs, ключевой ресурс для идентификации научных статей по идентификатору DOI (Digital Object Identifier; dx.doi.org) и др.

В Совете возлагают вину за нестабильную работу сервисов на действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram и отмечают, что работе бюджетных научных организаций и отечественной науке может быть нанесен ущерб.

"Ежегодно Минобрнауки России, Российский фонд фундаментальных исследований и сами научные организации тратят миллиарды рублей на обеспечение онлайн-доступа к полнотекстовым коллекциям статей в основных мировых научных журналах, к специализированным базам данных для поиска научной литературы. Все это основано на использовании DOI-идентификаторов. По отношению к периоду последних дней эти средства федерального бюджета оказываются потраченными впустую в связи с неуклюжими и непрофессиональными действиями Роскомнадзора по блокировке отдельных подсетей Интернета", - говорится в заявлении.

Авторы заявления придерживаются мнения, что именно Роскомнадзор, а не интернет-провайдеры несет ответственность за сбои - по их мнению, ведомство должно было оценить риски до начала масштабных блокировок.

"Роскомнадзор при планировании своих действий и масштабов фильтрации должен был принять во внимание имеющиеся мощности систем фильтрации конкретных некрупных операторов, услугами которых в массе своей и пользуются бюджетные научные организации, и на основании этого анализа просчитать потенциальные риски", - отмечается в документе.

В Совете потребовали в кратчайшие сроки "обеспечить беспрепятственный доступ ко всем интернет-ресурсам, которые критически важны для нормальной работы" научных организаций.

"Срыв научной работы во всей стране - слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании", - говорится в заявлении.

Совет по науке создан в министерстве образования и науки РФ как совещательный орган для подготовки предложений по повышению эффективности научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности, в том числе для обсуждения государственных программ в сфере науки и экспертизы соответствующих нормативно-правовых актов. Первое заседание совета состоялось в 2013 году. В совет входят ведущие ученые - профессора, академики и члены-корреспонденты РАН, научные сотрудники, известные специалисты в своих областях знания.

Напомним, что Роскомнадзор так и не договорился с Amazon по поводу блокировки Telegram.

Также мы писали, что в Роскомнадзоре не исключили блокировку Facebook.