Заречный районный суд города Сумы признал мэра Александра Лысенко виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, но не наложил на него взыскание в связи с истечением предусмотренных законодательством сроков.

Как сообщается на сайте суда, Лысенко был признан виновным в том, что 22 февраля 2017 года на заседании Сумского горсовета при имеющемся реальном конфликте интересов с его участием, публично не известил об этом горсовет, а также принял решение в условиях реального конфликта интересов при исполнении полномочий городского головы.

"В судебном заседании установлено, что указанное решение, за которое голосовал Сумской городской голова, касалось его личных условий оплаты труда, а именно: повышения предельного размера его премии со 150% до 300%", - отмечают в суде.

При этом увеличение предельного размера премии было связано не с увеличением объема и качества работы в 2017 году, а с целью увеличения уровня своей заработной платы за счет премии.

В суде отмечают, что размер окладов должностных лиц горсовета долго не пересматривался и был меньше установленного на 2017 год уровня минимальной заработной платы. "Однако приведение заработной платы до уровня минимальной по Украине за счет премии противоречит требованиям закона Украины "Об оплате труда" и сути указанной поощрительной выплаты, а также свидетельствует о наличии частного имущественного интереса лица", - посчитали в суде.

В ходе судебного заседания Лысенко объяснял, что использовал суммы премий не на собственные потребности, а для помощи людям и своим распоряжениям назначал себе премии в зависимости от того, была ли потребность в такой помощи. Однако, как отметили в суде, согласно закону "О предотвращении коррупции", даже занимаясь благотворительной деятельностью как физическое лицо, он не имел права этого делать с использованием полномочий должностного лица.

Правонарушение квалифицировано по ч.1 и ч.2 ст.172-7 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и учета действий в условиях реального конфликт интересов). Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения.

Однако, как сообщает пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, прокуратура лишена права обжаловать решение о непривлечении Лысенко к ответственности.

"По результатам рассмотрения протокола, составленного Управлением защиты экономики, решением суда городской голова признан виновным в инкриминируемом правонарушении, однако к ответственности он не привлечен, поскольку взыскание может быть наложено не позже, чем через три месяца со дня выявления правонарушения, а этот срок истек 16 апреля 2018 года", - сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Кунда.

Науменко рассказала, что Лысенко почти два месяца не приходил в судебное заседание - сначала находился на больничном, а затем в санатории.

Напомним, что недавно в Сумах неизвестные забросали гранатами супермаркет.

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