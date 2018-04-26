Макрон согласился с президентом США по поводу сроков вывода войск из Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации "Исламское государство".
Как сообщает РИА Новости об этом президент Франции сказал на встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона в США.
"Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в Сирии - Прим. Ред.), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции", - подчеркнул Макрон.
Ранее "Страна" информировала, что американский президент Дональд Трамп на встрече с Макроном в очередной раз заявил о желании вывести войска из Сирии.
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