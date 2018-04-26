Официальный представитель Госдепартамента США назвал цель, с которой представители американских властей вошли на территорию закрытого генерального консульства России в Сиэтле, передает РИА Новости.

По его словам, это было сделано для того, чтобы удостовериться, что здание освободили. Он также подчеркнул, что действия представителей внешнеполитического ведомства были не вторжением, а "законным ответом на действия России".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила США в рейдерском захвате генконсульства в Сиэтле‍.

Генеральное консульство прекратило свою деятельность 2 апреля в соответствии с требованием американской стороны, после чего в здании резиденции генерального консула велась работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.